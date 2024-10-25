Депутат Останина рассказала, как государство будет мотивировать студентов создавать семьи

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Для того чтобы студенты вступали в браки и рожали детей, необходимо обеспечить их базовые потребности. Таким мнением с радиостанцией "Комсомольская правда" поделилась председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Первое – это отдельное жилье, и если это студенты, то хотя бы комната семейная в общежитии студенческом. И второе – это размер выплат, который позволял бы студенческой семье не выживать, а жить и еще и ребенка кормить. Ну и третье – мы же заинтересованы в том, чтобы эти ребята получили образование, диплом, поэтому, конечно, нужна помощь социальной няни", – рассказала депутат.

Останина отметила, что 24 октября был принят в первом чтении законопроект о бюджете, согласно которому для 41 региона с низким коэффициентом рождаемости выделено 12,5 миллиарда рублей ежегодно на следующие три года. В проекте также прописаны меры, куда необходимо направить эти средства. Так, например, регионы, получившие данную субсидию, будут "вправе дать эти деньги студенческим семьям" на социальную няню и арендное жилье.

"После рождения первого ребенка 50% платит семья, а остальное за бюджетный счет. Следующего – 75%, а потом вообще ничего не платит. При рождении первого ребенка 300 000 рублей каждая семья получает. В числе этих регионов есть Московская область, Ленинградская область, практически все европейские регионы и территории Дальнего Востока с низким коэффициентом рождаемости", – пояснила Останина.

По ее словам, в рамках студенческой семьи меры поддержки будут направлены только тем студентам, кто учится очно и на бюджетной основе.

Ранее Останина назвала неуместной идею о введении налога на бездетность в РФ. По ее словам, пока в стране не обеспечены социальные гарантии, преждевременно говорить о подобном налоге.

Она подчеркнула, что в советское время вместе с налогом на бездетность государство обеспечивало людей бесплатными яслями, детскими садами и поездками в лагеря, а также предоставляло семьям жилье, рабочие места и достойные зарплаты.