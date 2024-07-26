Песков заявил, что коэффициент рождаемости в РФ находится на низком уровне

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Коэффициент рождаемости в России находится на "страшно низком уровне" – 1,4, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа. Видео с выступления опубликовано в телеграм-канале Мастерской новых медиа.

"Мы живем в самой большой стране мира. А нас каждый год становится меньше. А справиться с этим можно только увеличением среднего коэффициента рождаемости", – указал политик.

Представитель Кремля отметил, что нынешний коэффициент рождаемости в России сравним с европейскими странами. Однако это, по его мнению, катастрофически для будущего нации.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести в РФ налог на бездетность. Он считает, что у семейных людей "жизненная ситуация объективно хуже" и они нуждаются в деньгах. Неважно, по какой причине у пары нет потомства, люди должны платить в казну, подчеркнул парламентарий. А налог на бездетность – это конкретный механизм, выработанный в период демографического кризиса, Второй мировой войны, в СССР, объяснил Федоров.