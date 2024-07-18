Депутат Хамзаев предложил штрафовать за дискредитацию традиционных семейных ценностей

Фото: depositphotos/Rawpixel

Штрафы за дискредитацию традиционных семейных ценностей могут ввести в России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Моя позиция однозначна: выступаю за появление ответственности – как минимум административного наказания – за дискредитацию семейных отношений. Тем более в обозначенный президентом Год семьи", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению Хамзаева, понятие дискредитации традиционных семейных ценностей должно быть введено в законодательный обиход. Он добавил, что в РФ нет закона, которых охраняет неприкосновенность семьи и защищает молодых людей от деструктивной пропаганды.

Ранее депутат выступил с инициативой выкупать детей у женщин, решившихся на прерывание беременности. По его словам, это могло бы снизить количество абортов в России, что актуально на фоне низкой рождаемости в стране.

Госдума также приступила к рассмотрению законопроекта, который запрещает усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, предложение принять такую инициативу нашло широкую поддержку.

