ГД предложила Минздраву РФ сократить сроки аборта по желанию женщины до 9 недель

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России хотят сократить сроки аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель. С такой инициативой выступил комитет Госдумы по охране здоровья. Соответствующие рекомендации направлены министерству здравоохранения РФ, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Парламентарии считают необходимым внести изменения в закон, согласно которому беременность в результате изнасилования является социальным показанием для аборта. В рекомендациях говорится, что повышение рождаемости – это одна из приоритетных задач в России на сегодняшний день.

В думском комитете объяснили, что рекомендации подготовлены в рамках реализации национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей. Также кабмин просят обеспечить повышение доступности медико-социальной помощи для беременных независимо от места проживания.

Ранее Владимир Путин заявлял, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. Президент указывал, что некоторые страны разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию. Российская сторона, в свою очередь, выбирает жизнь, отмечал Путин.

