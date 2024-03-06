Голикова назвала лучший возраст у женщин для рождения детей

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Возраст до 24 лет у женщин является наиболее благоприятным для рождения детей. Таким мнением зампредседателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова поделилась на просветительском марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи.

"Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст – до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России – 26 лет", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Голиковой, РФ находится на лидирующей позиции в сравнении с другими государствами, где средний возраст рождений ушел в 31 год.

Ранее Владимир Путин заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. Во время оглашения послания Федеральному собранию президент указал, что некоторые страны разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию. Российская сторона, в свою очередь, выбирает жизнь, подчеркнул глава государства.

Детей весом от 500 граммов выхаживают в перинатальном центре "Коммунарки"