Врач заявил, что треть женщин в РФ имеет абсолютные показания к кесареву сечению

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Кесарево сечение показано 30% россиянок, тогда как во всем мире эта доля составляет примерно 16%. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Анатолия Ищенко.

Он считает, что это связано с ростом частоты осложнений во время беременности и родов, увеличением численности населения, но все чаще о таком способе просят женщины. При этом естественные роды составляют большую часть.

Ищенко подчеркнул, что после кесарева сечения на матке появляется рубец, это может влиять на репродуктивную функцию женщины. Однако в современном акушерстве естественные роды после кесарева являются нормальной практикой.

По его информации, современная демографическая ситуация в стране характеризуется уменьшением количества молодых женщин, на долю которых приходится основное число рождений, и тем, что женщины откладывают беременность на более позднее время.

По итогам 2022 года показатель рождаемости упал на 6,7%, за 2023 год – на 4,5%. Предполагается, что в 2026 году РФ вернется к позитивным аспектам рождаемости, рассказал эксперт.

По словам медика, возраст родителей влияет на развитие различных патологий у плода: чем они старше, тем выше риски. Особенно риск возрастает после 35 лет и резко – после 40 лет. Сейчас средний возраст женщины при рождении ребенка составляет почти 29 лет.

Уточняется, что рождение двойни или тройни обусловлено генетически, но в настоящий момент этому также способствуют вспомогательные репродуктивные технологии. При их использовании двойня или тройня рождается в 14%. В среднем в России в результате процедуры ЭКО рождается 0,5% от общего числа детей.

Говоря об анестезии во время родов, заведующий кафедрой отметил лидирующую позицию эпидуральной анестезии. По его информации, это самый безопасный метод обезболивания для младенца. К домашним родам врач относится отрицательно, так как они могут закончиться трагедией.

Также Ищенко обсудил замершую беременность – внутриутробную остановку развития плода. Он рассказал, что чаще всего причиной этого становятся генетические аномалии эмбриона. Осложнение также может быть вызвано инфекционными заболеваниями, которые перенесла мать, иммунными нарушениями и анатомическими дефектами матки.

Подчеркивается, что после случившегося организму женщины необходимо восстановиться. Специалисты рекомендуют возвращаться к вопросу о беременности не ранее чем через шесть месяцев.

Эксперт добавил, что задуматься о вероятности бесплодия стоит, если у пары на протяжении года есть регулярная сексуальная жизнь, но забеременеть не получается. По данным ВОЗ, примерно 190 миллионов человек в мире страдают бесплодием.

Между тем на преждевременные роды при одноплодной беременности приходится 9,6% от общего числа деторождений, при многоплодной – 57,5%. В России сформированы перинатальные центры, где выхаживают детей с 22 недель, рассказал специалист.

Ранее акушер-гинеколог Ольга Шарапова заявила, что роды в домашней обстановке могут нанести вред здоровью женщины. По словам эксперта, роды без присмотра специалиста могут пойти по непредсказуемому сценарию.

Между тем депутаты Госдумы прорабатывают программу, направленную на право декретного отпуска с первого триместра беременности. Отмечалось, что первый триместр для многих женщин представляется более сложным, чем третий. Это связано с тем, что они страдают от токсикоза, некоторым необходим разговор с психологом.

Детей весом от 500 граммов выхаживают в перинатальном центре "Коммунарки"