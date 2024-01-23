Акушер-гинеколог рассказала об опасности домашних родов

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Роды в домашней обстановке могут нанести вред здоровью женщины. Об этом рассказала акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Ольга Шарапова, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, роды без присмотра специалиста могут пойти по непредсказуемому сценарию. Осложнения могут возникнуть даже при пятой и абсолютно здоровой беременности.

"Если малыш крупный, могут быть затруднения при продвижении по родовому каналу, он может неправильно повернуться и оказаться в поперечном положении. Без квалифицированной помощи в этих случаях просто не обойтись", – уточнила Шарапова.

Более того, подчеркнула врач, в некоторых случаях роды заканчиваются интенсивным кровотечением, что увеличивает риск летального исхода.

Для гарантии безопасности родов они должны проводиться только в роддоме. Рожать дома опасно и бессмысленно, уверена врач.

Говоря о родах под присмотром специалистов, Шарапова сообщила, что сейчас все роддома оборудованы палатами, условия в которых максимально приближены к домашним.

Ранее пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий рекомендовал после родов обращать внимание на питание и физические нагрузки. Если же женщина недовольна внешним видом, а правильное питание и тренировки не помогают, специалист посоветовал рассмотреть липосакцию. Благодаря ей можно вернуть природную форму и восстановить конфигурацию тела.

