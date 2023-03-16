Врач рассказал, как быстро прийти в форму после родов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многие женщины после родов перестают обращать внимание на питание и физические нагрузки. Пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий рассказал, как быстро прийти в форму после рождения детей, сообщает "Вечерняя Москва".

"Женщины во время беременности и в период кормления ребенка думают, что могут не соблюдать никаких правил правильного питания. Также они забывают об оптимальной физической нагрузке. Это самое большое заблуждение. Существуют всем давно известные правила и нормы расчета суточной калорийности рациона", – сказал Короткий.

По словам эксперта, если не удается вернуть форму при соблюдении правильного питания и спорта, то можно прибегнуть к липосакции. Специалист отметил, что благодаря ей можно вернуть природную форму и восстановить конфигурацию тела.

"Во время беременности откладывается много жировой клетчатки на передней брюшной стенке, боках, талии и пояснице. Эта операция не просто удаляет жир, а способствует снижению аппетита", – пояснил Короткий.

Пластический хирург добавил, что не стоит слушать интернет-экспертов, у которых отсутствует профильное образование, поскольку их советы могут навредить здоровью.

Ранее психолог Елена Мильто рассказала, сколько нужно времени, чтобы после родов ушли набранные килограммы. Она объяснила, что организм матери во время беременности меняется естественным образом, поскольку ему нужно поддерживать новую жизнь внутри себя. Тело начнет приходить в норму не ранее чем через девять месяцев после родов, уточнила эксперт.

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