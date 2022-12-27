Гинеколог предупредила об опасности бокала шампанского для беременных

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Акушер-гинеколог, эндокринолог Нина Антипова рассказала, что даже один бокал шампанского в новогоднюю ночь опасен для беременных. Об этом пишет "Лента.ру".

Эксперт сделала акцент на том, что для женщин, вынашивающих ребенка, не может быть безопасной дозы спиртного.

"Поэтому врачи рекомендуют воздержаться от приема алкоголя. Алкоголь воздействует на тонус сосудов и может вызвать непредвиденный спазм", – отметила она.

Алкогольные напитки мешают нужному количеству кислорода и другим питательным компонентам поступить в матку, добавила Антипова. Употребление алкоголя может привести к задержке развития ребенка или к прерыванию беременности.

Гинеколог также обратила внимание на то, что от спиртного следует отказаться еще на стадии планирования детей. По ее мнению, лучше всего это сделать за три месяца до зачатия.

Она объяснила, что зародыш закрепляется в полости матки и получает все необходимые вещества из крови матери. Именно поэтому очень важно отказаться от всех вредных привычек, резюмировала она.

Ранее психиатр-нарколог высшей квалификационной категории Валентин Скрябин предупредил, что череда корпоративов может стать причиной развития алкогольной зависимости. По словам эксперта, о формировании вредной привычки могут свидетельствовать признаки, которые кажутся вполне безобидными. Например, если человек воодушевлен накануне застолья или пьет, чтобы расслабиться и снять напряжение.

Скрябин попросил быть внимательнее в период застолий людей с низкой переносимостью алкоголя, так как в их случае состояние опьянения может наступить незаметно и протекать тяжелее, чем у остальных.

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