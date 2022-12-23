Курьеров онлайн-магазинов будут штрафовать за доставку алкоголя подросткам – СМИ

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Для курьеров онлайн-магазинов, которые будут передавать спиртное несовершеннолетним, предлагают сделать более жесткие наказания, чем для кассиров в обычных магазинах. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, данный вопрос в начале января обсудит комитет Госдумы по экономической политике. Чтобы оградить подростков от алкоголя при доставке, предлагается использовать Единую систему идентификации и аутентификации, как на Госуслугах.

Также альтернативой проверки возраста может стать паспорт. Однако в министерстве здравоохранения РФ считают, что это не защитит несовершеннолетних от спиртного.

Отмечается, что вопрос стал актуальным после разработки Минфином законопроекта об онлайн-торговле спиртным. В настоящее время документ прошел межведомственное согласование. На первых этапах купить онлайн можно будет только слабый алкоголь. Продавать его будут на сайте "Почты России".

Сейчас за продажу спиртного несовершеннолетним в офлайн-рознице для продавцов предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей. При неоднократном нарушении будет грозить уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2023 года эксперимент по продаже алкоголя в интернете запустят в Москве и Подмосковье. Идею дистанционной продажи спиртного поддержали в Минпромторге и Минфине. В министерствах считают, что такие меры повысят популярность российского вина.



Эксперимент по продаже в интернете запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года

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