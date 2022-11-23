Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:45

Экономика

Эксперимент по продаже в интернете запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года

Эксперимент по продаже в интернете запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года

Новости часа: завод "Москвич" в перспективе будет выпускать электротранспорт

Сергей Собянин и Денис Мантуров запустили производство на автозаводе "Москвич"

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Эксперт прокомментировал эксперимент по продаже российского вина онлайн

Собянин и Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на автозаводе "Москвич"

Эксперимент по продаже вина в онлайн-формате начнется в РФ с 1 ноября 2023 года

Российские производители иван-чая могут приобрести активы Lipton в РФ

Московский ресторатор запустил сеть пончиковых вместо Krispy Kreme

Новости часа: пожар в подмосковном хостеле начался во время проведения ремонта

Российское вино будут продавать онлайн. Эксперимент по продаже в интернете запустят в Москве и области с 1 ноября 2023 года, заявили СМИ со ссылкой на законопроект, разработанный правительством.

Вино, произведенное в РФ, можно будет покупать на сайте "Почты России". Алкоголь привезут не раньше, чем через сутки после заказа.

В Минпромторге и Минфине эту идею поддерживают, отмечая, что дистанционные продажи помогут повысить популярность российского вина. Против выступает Минздрав. Там сообщили, что спиртное таким образом может быть доставлено несовершеннолетним.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика