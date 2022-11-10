Путин поручил кабмину представить предложения по контролю за расходованием средств на СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству представить предложения по контролю за расходованием федеральных средств на мероприятия, обеспечивающие проведение спецоперации. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

При этом в докладе нужно учесть направления этих выплат на цели СВО.

Ответственным за поручение, которое нужно исполнить до 11 ноября, назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, президент поручил сформировать механизм эффективного и оперативного обмена информацией между участвующими в спецоперации подразделениями и производителями вооружения, военной техники, материальных средств. Это необходимо для повышения качества поставляемой продукции.

Путин также поручил привести нормативы обеспеченности ВС РФ материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, которые возникают в СВО. При этом необходимо учесть интенсивность использования и износа этих средств.

Срок исполнения поручения назначен на 14 ноября. Ответственными за этот вопрос Путин сделал Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, если Киев пойдет на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, то появится поток воды, что приведет к значительным жертвам среди мирного населения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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