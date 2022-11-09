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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр после доклада командующего объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина.

"Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение", – сказал Суровикин.

Он заявил, что, в случае если Киев пойдет на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения.

"Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", – поручил Шойгу.

Министр сделал акцент на том, что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом. Он также призвал проследить за тем, чтобы ничто не угрожало мирным гражданам.

"Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать", – добавил глава военного ведомства.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о сложной ситуации в районе Павловки, где идут тяжелые бои. Он сообщил, что проводится освободительная операция в направлении Угледара. По его словам, перед российской армией стоит важнейшая задача – отодвинуть противника.

ВС РФ должны укрепиться в Угледаре, чтобы вражеские войска оказались дальше от Донецка, объяснил Пушилин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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