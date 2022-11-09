Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки

Фото: Минобороны РФ

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о сложной ситуации в районе Павловки, где идут тяжелые бои. Он сообщил об этом в эфире Первого канала.



"Продолжается освободительная операция в направлении Угледара. Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара", – сказал он.

Пушилин объяснил, что в настоящее время перед российской армией стоит важнейшая задача – отодвинуть противника. ВС РФ должны укрепиться в Угледаре, чтобы вражеские войска оказались дальше от Донецка.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что подразделения ВСУ и украинские наемнические формирования несут значительные потери на херсонском направлении.

По его словам, в составе украинских войск на данном участке фронта отмечается присутствие англоговорящих и польских наемников. Он пояснил, что противник уперся в линию обороны ВС РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ отразили атаки на четырех направлениях в зоне СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!