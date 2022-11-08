14:38Политика
Российские войска сорвали попытки атаки ВСУ в направлении Площанки и Червонопоповки
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
В Минобороны РФ рассказали, что российские войска пресекли попытки атаки украинских сил в направлении Площанки и Червонопоповки. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.
"На краснолиманском направлении в результате нанесения упреждающего огневого поражения сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка", – говорится в публикации министерства.
ВС РФ нанесли удары, используя авиацию и артиллерию. Вражеские войска потеряли:
- свыше 100 военнослужащих;
- три танка;
- пять боевых бронированных машин;
- один МТ-ЛБ;
- два пикапа;
- два автомобиля.
Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. Также российской авиацией и артиллерией были поражены пять пунктов управления ВСУ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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