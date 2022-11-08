Российские войска сорвали попытки атаки ВСУ в направлении Площанки и Червонопоповки

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В Минобороны РФ рассказали, что российские войска пресекли попытки атаки украинских сил в направлении Площанки и Червонопоповки. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

"На краснолиманском направлении в результате нанесения упреждающего огневого поражения сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Площанка и Червонопоповка", – говорится в публикации министерства.

ВС РФ нанесли удары, используя авиацию и артиллерию. Вражеские войска потеряли:



свыше 100 военнослужащих;

три танка;

пять боевых бронированных машин;

один МТ-ЛБ;

два пикапа;

два автомобиля.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. Также российской авиацией и артиллерией были поражены пять пунктов управления ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские военные начали создавать усиленную линию обороны вдоль Днепра

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!