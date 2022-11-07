Российские военные отразили наступление ВСУ в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ сорвали попытку наступления украинских войск в Херсонской области, уничтожив более 100 солдат противника. Об этом сообщает министерство обороны России.

"На николаево-криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области", – говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что подразделения ВСУ были вынуждены вернуться на исходные позиции, потеряв более 110 военнослужащих убитыми, а также 11 единиц бронетехники и 13 автомобилей.

Также российские силы противовоздушной обороны сбили 14 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и Донецкой Народной Республике. Кроме того, ВС РФ уничтожили украинский вертолет Ми-8 под Херсоном.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. Также российской авиацией и артиллерией были поражены пять пунктов управления ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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