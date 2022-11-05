Российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российская ПВО за последние сутки сбила украинский вертолет Ми-8 и уничтожила девять беспилотников в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.

Вертолет сбили в районе населенного пункта Угледар, а беспилотные летательные аппараты – в районах населенных пунктов Калининское, Садок, Томарино Херсонской области, Степное, Николаевка и Зеленый Гай.

В военном ведомстве рассказали, что авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили свыше 270 целей ВСУ. В частности, поражены пять пунктов управления, в том числе 15-го полка нацгвардии Украины в районе населенного пункта Красный Лиман ДНР, подразделений 60-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Высокополье, Новая Каменка, Червоное Херсонской области, а также 87 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.

В районе населенного пункта Белогорка уничтожили украинскую самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". В районе населенного пункта Новониколаевка Херсонской области ликвидировали украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. Истребители ВКС России в районе населенного пункта Великоалександровка Николаевской области сбили самолет МиГ-29.

Кроме того, российские войска уничтожили больше 60 военнослужащих ВСУ, сорвав атаки трех ротных тактических групп противника на краснолиманском направлении.

Ранее Вооруженные силы РФ уничтожили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. Также российской авиацией и артиллерией были поражены пять пунктов управления ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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