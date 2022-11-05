Пушилин сообщил о продвижении войск в районе Майорска и Первомайского

Фото: Минобороны РФ

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о продвижении войск в районе населенных пунктов Майорск и Первомайское. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

В своем видеообращении он выразил надежду, что Майорск скоро будет освобожден.

Ранее Пушилин заявил, что союзные силы продолжают продвигаться почти на всех направлениях. В частности, по его словам, успехи есть на марьинском направлении, продолжаются бои за Павловку, а также в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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