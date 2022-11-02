Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на угледарском направлении

Фото: Минобороны РФ

Союзные силы продолжают продвигаться на угледарском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, идут бои за Павловку, также продолжается продвижение в районе Новомихайловки. Следующая цель Союзных сил – важный логистический центр Константиновка.

Пушилин добавил, что в Марьинке ведется борьба за каждое высотное здание, тем не менее есть продвижение вперед.

На Авдеевском направлении бои идут в районе Первомайского, также продолжается зачистка населенного пункта Водяное и освобождение Опытного.

Ранее Пушилин сообщал, что одной из самых сложных остается ситуация на краснолиманском направлении.

Минобороны России сообщило, что российская армия в ходе спецоперации на Украине пресекла попытки наступления украинских войск на николаево-криворожском направлении.

Официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ удалось уничтожить свыше 110 украинских бойцов.



Кроме того, военнослужащие РФ, применив артиллерию, сорвали попытку наступления противника на краснолиманском направлении. В Минобороны уточнили, что украинские войска выдвигались в сторону Червонополовки и Макеевки. Российские солдаты уничтожили более 30 бойцов ВСУ, четыре боевые машины пехоты и три пикапа.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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