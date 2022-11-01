В результате удара ВС РФ было нарушено управление группировками ВСУ – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В результате удара Вооруженных сил России по объектам военного управления украинской армии было нарушено управление группировками ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением", – сообщил Конашенков.

Производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины также было нарушено.

Конашенков уточнил, что в настоящее время процесс доставки резервов и материальных средств в зону боевых действий на железнодорожном транспорте затруднен.

До этого министр обороны Сергей Шойгу заявил, что за две недели в ходе специальной военной операции на Украине было уничтожено порядка 200 иностранных наемников. Помимо этого, российские военные ликвидировали 74 танка, 235 других бронированных машин, 2 установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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