Стремоусов сообщил о попытке прорыва ВСУ на бериславском направлении

Фото: телеграм-канал "Кирилл Стремоусов"

Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать линию обороны на бериславском направлении в Херсонской области, сообщил вице-губернатор Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

"Сегодня, 31 октября 2022 года, на бериславском направлении укронацисты пытались атаковать, но атака была отбита, было уничтожено два танка", – написал он.

Стремоусов добавил, что потери в живой силе противника уточняются.

19 октября вице-губернатор Херсонской области сообщил, что ВСУ стянули к линии фронта наемников и военную технику. В связи с этим местных жителей начали вывозить из региона на более безопасные территории.

С 20 октября в Херсонской области действует военное положение. В регионе сформирован штаб территориальной обороны. Его возглавил врио губернатора Владимир Сальдо.



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