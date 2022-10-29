Стремоусов сообщил, что ситуация в Херсонской области находится под контролем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия пресекает все попытки ВСУ прорваться в Херсонскую область и держит оборону, ситуация находится под контролем, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

В своем телеграм-канале он также сообщил, что на севере Херсонской области и николаевском направлении идут артиллерийские дуэли.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Она подчеркнула, что данные меры являются превентивными.

С 20 октября в Херсонской области действует военное положение. В регионе сформирован штаб территориальной обороны. Его возглавил врио губернатора Владимир Сальдо.



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