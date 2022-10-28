Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ – власти

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск, сообщила замглавы администрации региона Екатерина Губарева.

"Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города", – приводит ее слова РИА Новости.

Губарева подчеркнула, что укрепление защиты города является превентивной мерой, а снижение числа жителей в Херсоне позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионных групп.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что администрация региона перемещена из Херсона на левобережную часть. Он подчеркнул, что снабжение правобережной части необходимыми товарами, продуктами питания и медикаментами продолжается.

Кроме того, в Херсонской области сформировали штаб территориальной обороны. Его возглавил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

С 20 октября в Херсонской области действует военное положение. Как сообщал ранее Владимир Путин, киевский режим создает бандитское подполье и засылает людей устраивать диверсии на территории России.



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