В Херсоне заявили об отсутствии признаков подготовки Киева к масштабному наступлению

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Признаков подготовки ВСУ широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются", – сказал он в интервью РИА Новости.

Стремоусов подчеркнул, что Херсонскую область никто сдавать не будет, линию обороны на передовой регулярно усиливают.

Накануне Стремоусов рассказал, что на херсонском направлении все остается без изменений. Регулярные контратаки украинских солдат немногочисленными группами разбиваются.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российские войска отразили все попытки атак ВСУ в Херсонской области – МО

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