В Херсонской области назвали безуспешными попытки ВСУ прорвать линию обороны

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ продолжают отбивать атаки украинских военных на линию обороны под Херсоном, сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

"Попытки прорвать линию обороны на Херсонском направлении безуспешны. <...> Нацисты все реже и реже хотят идти в бой, так как результат всегда известен – это верная смерть", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Стремоусова, на среду, 26 октября, на херсонском направлении все остается без изменений. Регулярные контратаки украинских солдат, уточнил замглавы региона, немногочисленными группами разваливаются и разбиваются.

Накануне стало известно, что ВС России отбили все атаки украинских военнослужащих в Херсонской области, за день было устранено порядка 130 боевиков ВСУ. Также были разбиты три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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