Власти рассказали о ситуации на линии фронта в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал обстановку на линии боевого соприкосновения стабильной. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Стремоусов уточнил, что ВС РФ на протяжении всего времени укрепляют фронт на данном направлении. Однако Херсон, по его словам, столкнулся с непростыми временами. Замглавы региона также уточнил, что основная часть населения уже покинула город.

По его данным, ВСУ уже потеряли несколько тысяч бойцов в 32 километрах от Херсона. Кроме того, становится меньше украинских военных и в районе Кривого Рога.

Замглавы Херсонской области выразил уверенность, что в ближайшее время все бои на территории региона закончатся, а виновные обязательно будут наказаны.

19 октября жителей Херсона начали перевозить на левый берег Днепра. На другом берегу горожан встречали автобусы, которые вывозят в более безопасные российские регионы. Через несколько дней для людей организовали дополнительный речной транспорт. Позже ВСУ стали наступать в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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