В Херсоне привлекли дополнительный речной транспорт для переправки людей

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Дополнительный речной транспорт привлекли для переправки жителей Херсона на левый берег Днепра. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале администрации Херсонской области.

"По состоянию на 16:00 все проблемы решены, органы власти привлекли дополнительные транспортные ресурсы, чтобы справиться с возросшим потоком жителей, желающих выехать из города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы с перевозкой людей фиксировались утром воскресенья. Это было связано с притоком желающих покинуть город на фоне угрозы обстрелов со стороны ВСУ.

Жителей Херсона начали вывозить на левый берег Днепра 19 октября. На другом берегу их встречают автобусы, которые вывозят в другие более безопасные регионы РФ.

В тот же день ВСУ перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав Херсонской области.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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