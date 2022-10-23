Один человек погиб в результате взрыва самодельного устройства в Херсоне – власти

Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко

Один человек погиб в результате взрыва самодельного устройства в Херсоне. Об этом РИА Новости сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек и пострадал рядом стоящий автомобиль", – сообщил Стремоусов.

Как заявил глава администрации Херсонской области, за терактом стоят киевские власти. Они, по словам Стремоусова, продолжают осуществлять попытки по уничтожению гражданского населения.

До этого Росгвардия предотвратила теракт вблизи детской площадки в Мелитополе. Мощность обезвреженного взрывного устройства составляла 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее в Херсонской области сотрудники правоохранительных органов задержали группу из пяти диверсантов-разведчиков. В процессе обысков у членов группировки были обнаружены автоматы и пулеметы Калашникова, больше восьми тысяч патронов, гранатометы, противотанковые ракеты, гранаты, мины и другое оружие, а также форму ВСУ.



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