В Мелитополе предотвратили теракт вблизи дома

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в Мелитополе, обезвредив взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сегодня в Мелитополе горожане обратили внимание на черный пакет, который лежал около дома 110 на улице Покровской, и сообщили о нем в полицию", – уточнили в ведомстве.

По данным Росгвардии, мощность взрывного устройства составляла около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Его обезвредили на месте.

Устройство передали в отдел полиции в качестве вещественного доказательства к материалам дела по факту попытки организации теракта. В ведомстве добавили, что в настоящее время специалисты ведут поиск лиц, причастных к организации теракта.

До этого в Мелитополе был предотвращен теракт на детской площадке.

В Росгвардии сообщили, что обнаруженная граната была оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, в связи с чем можно сделать вывод, что устройство было заложено целенаправленно для совершения террористического акта.

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