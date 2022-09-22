В Херсоне задержали диверсантов, планировавших теракты для срыва референдума

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Херсоне сотрудники правоохранительных органов задержали четырех диверсантов, планировавших теракты на гражданских объектах с целью срыва референдума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Отмечается, что во время задержания один из диверсантов оказал вооруженное сопротивление, из-за чего его пришлось ликвидировать. При обыске у задержанных изъяли два самодельных взрывных устройства мощностью 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.

В начале сентября ФСБ РФ пресекла серию терактов в отношении властей Херсонской области и членов правительства Крыма. Были задержаны исполнители и пособники преступлений. В ведомстве также установили каналы связи и способы их финансирования.

19 сентября известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

