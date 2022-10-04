В Бердянске задержали военнослужащего ВСУ, готовившего теракты

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Бердянске задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, который занимался подготовкой терактов в Запорожской области, сообщает ТАСС.

Сотрудники патрульно-постовой службы получили информацию о том, что в одном из домов скрывается подозрительный мужчина. Полицейские проверили адрес и установили, что мужчина является военнослужащим ВСУ.

Выяснилось, что он готовился к выполнению в Запорожской области диверсий и терактов, наведению и корректировке огня.

Ранее глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что киевские власти в одностороннем порядке полностью заблокировали въезд в освобожденную часть Запорожской области.

Речь идет о единственном контрольно-пропускном пункте на линии соприкосновения в городе Васильевке, уточнил он. Глава ВГА Запорожской области не исключил, что украинские власти в целях провокации могут готовить обстрел мирных жителей, которые пытаются покинуть подконтрольную Киеву часть региона.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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