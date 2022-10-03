Киев заблокировал въезд в освобожденную часть Запорожской области – Балицкий

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Киевские власти в одностороннем порядке полностью заблокировали въезд в освобожденную часть Запорожской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

Речь идет о единственном контрольно-пропускном пункте на линии соприкосновения в городе Васильевка, уточнил он.

"Они (киевские власти. – Прим. ред.) намеренно создают препятствия для наших земляков, которые стремятся покинуть опасные территории. Идет прямое нарушение прав людей", – написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Глава ВГА Запорожской области не исключил, что украинские власти в целях провокации могут готовить обстрел мирных жителей, которые пытаются покинуть подконтрольную Киеву часть региона.

"Людей взяли в заложники, делая из них сакральных жертв своих интересов. <...> Надеемся, что людям удастся выехать, гарантируем им безопасность и всестороннюю помощь", – написал политик.

Балицкий также подчеркнул, что КПП "Васильевка" открыт для всех желающих въехать на освобожденную территорию Запорожской области.

Как уточнял ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, в освобожденную часть региона стремятся попасть тысячи граждан, однако киевские власти блокируют въезд по надуманным причинам и с угрозами.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли колонну беженцев под Харьковом. В результате погибли более 30 человек, в том числе дети.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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