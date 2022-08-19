Жители Херсонской области отвернулись от киевского режима – Стремоусов

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что местные жители отвернулись от киевского режима из-за постоянных атак украинских боевиков. Об этом пишет РИА Новости.
Жители региона уже убедились в том, что помощь можно ждать только с российской стороны, добавил он.
"Все больше жителей Херсонской области негативно относятся к представителям киевской власти, которые на протяжении шести месяцев обстреливают города и населенные пункты региона. Люди видят, что нацистам они не нужны, что для них главное – территории и деньги. Жители Херсонской области из-за постоянных обстрелов региона отвернулись от нацистов и киевского режима", – сказал Стремоусов.
Ранее замглавы администрации Екатерина Губарева заявила, что жители Херсонской области, покинувшие регион, начали возвращаться с Украины обратно. По ее словам, в большинстве своем это жители, которые уехали, поддавшись на фейки украинской пропаганды о якобы злых русских и контрнаступлении ВСУ.
Она также заявила о непрекращающейся пропаганде киевских властей о якобы зверствах на освобожденных территориях. Губарева, что беженцы могут либо вернуться в регион, получить российское гражданство, оформить социальные выплаты и пенсии, либо оставаться без каких-либо гарантий на подконтрольных Украине территориях.
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