Власти Херсонской области заявили, что регион видит будущее в составе России

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что видит будущее региона в составе России.

Отмечается, что местные власти активно готовятся к проведению референдума по вопросу присоединения к территории РФ.

"Мы уже строим будущее для наших детей в составе великой и единой России", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в Запорожской области создали избирком для проведения референдума о вхождении в состав РФ. Глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий отметил, что в настоящий момент ведется подготовительная работа сразу в нескольких плоскостях, одна из которых – законодательная. По его словам, избирком обеспечит прозрачность и легитимность процедуры референдума.

Еще до этого спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что присоединение ДНР и ЛНР к России будет рассмотрено Совфедом после проведения соответствующих референдумов. По ее словам, решение жителей освобожденных территорий Украины по поводу будущего статуса областей будет встречено РФ уважительно.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия уважает право Луганской и Донецкой народных республик самостоятельно решать вопрос о своем будущем.