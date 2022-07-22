Песков прокомментировал заявления о планах Приднестровья войти в состав РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что видел заявления средств массовой информации о планах Приднестровья войти в состав РФ, однако не знает, с чем это может быть связано, сообщает RT.

"Нет, я, честно говоря, видел сообщения СМИ, но я не знаю, с чем это связано, я не знаю, с какими процессами, то есть я ничего не могу сказать", – отметил он.

О том, что власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики намерены добиваться независимости региона с последующим присоединением к России, ранее заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Он отмечал, что международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания Приднестровья давно сформулированы.