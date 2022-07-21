Глава МИД непризнанного Приднестровья предупредил Молдавию о риске войны

Фото: телеграм-канал "МИД ПМР"

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что возможный выход Кишинева из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в регионе может привести к военным действиям.

"<...> такой деструктивный шаг может послужить предпосылкой к военным действиям, поскольку возвращает ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем", – сказал он в интервью РИА Новости.

По мнению Игнатьева, единственным эффективным средством для обеспечения мира и безопасности населения Приднестровья является миротворческая миссия, состоящая из российских и приднестровских сил.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В непризнанной республике опасались, что Молдавия на волне национализма присоединится к Румынии. В 1992 году Кишинев предпринял неудачную попытку решить данную проблему силовыми методами, после этого Приднестровье стало фактически неподконтрольной ему территорией.

В конце апреля этого года в Приднестровье вводили красный уровень террористической опасности. Причиной стала серия взрывов возле здания министерства государственной безопасности в Тирасполе 25 апреля. На следующий день был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который ретранслировал российские радиопрограммы.