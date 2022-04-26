Красный уровень террористической опасности ввели в Приднестровье

Фото: mvdpmr.org

Красный уровень террористической опасности ввели в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Об этом сообщается на сайте президента республики Вадима Красносельского.

Красносельский провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили террористические атаки на объекты инфраструктуры. В результате пострадали здание министерства государственной безопасности в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы, вышки радиотелецентра возле поселка Маяк.

Члены Совбеза признали уровень безопасности в регионе критическим.

"Принято решение о введении в стране красного уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошло у здания министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе 25 апреля. В МВД рассказали, что по зданию произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета.

Утром 26 апреля был взорван крупный радиоцентр в селе Маяк, который транслировал российское радио. Из строя вывели две самые мощные антенны – одну мегаваттную и вторую полумегаваттную. В результате происшествия никто не пострадал.

