В МИД РФ сообщили об отсутствии рисков эскалации ситуации в Приднестровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия не видит рисков эскалации ситуации в Приднестровье, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы не видим никаких рисков в Приднестровье, наша позиция остается прежней: мы выступаем за мирное урегулирование приднестровской проблемы, при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в своем составе", – приводит РИА Новости его слова.

Уточняется, что после заявлений исполняющего обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева о притеснении русскоязычного населения в Приднестровье МИД Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Васнецова. Власти страны назвали данные заявления необоснованными и противоречащими позиции России о поддержке суверенитета и территориальной целостности Молдавии в международно признанных границах.

Ранее в МИД РФ сообщили, что следят за заявками Украины и Молдавии на вступление в Евросоюз, а также отметили сокращение Молдавией связей с РФ, СНГ и ЕАЭС после прихода к власти "проевропейских" сил в 2020–2021 годах.