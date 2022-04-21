Парламент Молдавии продлил режим ЧП еще на 60 дней из-за ситуации на Украине

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Парламент Молдавии одобрил инициативу о продлении режима ЧП в стране еще на 60 дней в связи с ситуацией на Украине, сообщает ТАСС.

С просьбой продлить действие режима к парламенту обратилось правительство страны. Постановление было утверждено 55 голосами из 101.

По словам премьера Молдавии Натальи Гаврилицы, предложение правительства основывается на необходимости быстро реагировать на события, которые могут угрожать безопасности страны. Кроме того, с Украины в Молдавию могут прибывать новые волны беженцев.

В марте сообщалось, что власти Молдавии направят заявку на вступление в Евросоюз. Президент страны Майя Санду отметила, что власти страны сделают все, чтобы достичь фундаментальной цели в виде принятия государства в ЕС.