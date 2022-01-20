"Молдовагаз" обязали погасить долг "Газпрому" до конца дня

Фото: ТАСС/Вадим Денисов
Комиссия по ЧП в энергетике Молдавии обязала "Молдовагаз" погасить долг "Газпрому" до конца 20 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.
Власти Молдавии выделят средства для полной оплаты российской компании 50% стоимости объема природного газа за январь.
По данным правительства, "Молдовагаз" не хватает около 25 миллионов долларов для оплаты газа за период с 1 по 15 января. По этой причине компании дали отсрочку по налогам и выделили в аванс средства, предусмотренные для компенсации населению.
20 января молдавский парламент объявил о введении на территории республики режима ЧП после получения уведомления от "Газпрома" о прекращении поставок газа с 21 января.
По словам вице-премьера и министра инфраструктуры республики Андрея Спыну, в начале 2022 года Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса: в первых числах января закупочная стоимость газа поднялась с 550 до 647 долларов за тысячу кубометров.
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