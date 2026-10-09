09 октября, 09:04Политика
Силы ПВО за ночь сбили 505 украинских беспилотников над регионами РФ
Фото: MAX/"Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 9 октября нейтрализовали 505 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает RT со ссылкой на сводку Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что все беспилотные аппараты были самолетного типа.
В частности, над Малоярославецким, Перемышльским и Ферзиковским муниципальными округами Калужской области, а также над Калугой были сбиты 26 дронов. Удар пришелся по городской инфраструктуре.
В результате 9 человек получили ранения, 5 из них госпитализированы и находятся в стабильном состоянии. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в 2 муниципальных округах повреждены частные дома.