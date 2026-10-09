Пожар вспыхнул на заводе в Тверской области в результате атаки БПЛА

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Возгорание случилось на предприятии в поселке Редкино Конаковского округа Тверской области в результате отражения атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Королев.

"Сотрудники предприятия не пострадали, были вовремя эвакуированы в укрытие. Возгорание ликвидировано", – уточнил Королев.

Глава региона добавил, что на месте работают экстренные службы для обеспечения дальнейшей безопасности объекта.

Минувшей ночью атаке БПЛА также подверглась Калужская область, в результате чего ранения получили девять человек. Силы ПВО сбили 26 дронов над Малоярославецким, Перемышльским и Ферзиковским муниципальными округами, а также над Калугой. Удар пришелся по городской инфраструктуре.

Между тем в Белгородской области два человека погибли и еще четверо, включая ребенка, пострадали в результате ночного обстрела со стороны ВСУ. Один из снарядов попал в частный дом в поселке Разумное, погибшие были супругами.