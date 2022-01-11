Молдавия предложила "Газпрому" отменить аванс за поставки газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Молдавии ведут переговоры с "Газпромом" об отмене авансовой платы за поставки газа, заявил вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я обсудил с главой "Газпрома" возможность отмены оплаты аванса, хотя бы за январь, окончательное решение пока не принято", – сказал Спыну.

По его словам, в ближайшее время может состояться заседание наблюдательного совета по решению этого вопроса.

В начале 2022 года Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса: в первых числах января закупочная стоимость газа поднялась с 550 до 647 долларов за тысячу кубометров.

В конце октября 2021 года Кишинев продлил контракт с "Газпромом" на пять лет при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в следующем году. Вице-премьер Спыну подписал протокол о переговорах, в котором от лица властей республики обязался выполнять ряд условий, в том числе вовремя погашать платежи и созвать межправительственную комиссию.