Премьер Молдавии заявила, что ее заместитель не мог подписывать протокол с "Газпромом"

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Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что у вице-премьера Андрея Спыну не было полномочий подписывать протокол с "Газпромом".

"Правительство не принимало подобного решения, не существует такого постановления кабмина. Не было формальных полномочий для подписания этого протокола", – приводит ее слова РИА Новости.

При этом она отметила, что это не делает документ недействительным, а власти Молдавии в своих решениях ориентируются на данный протокол. Гаврилица заверила, что никаких нарушений процедуры в переговорах с "Газпромом" не было.

"Мы принимали решения в рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям на базе этого протокола. Для такого типа документов – протокола переговоров – нет регламента, это не правительственное соглашение, поэтому и не было предоставлено специальных полномочий", – пояснила политик.

В конце октября Кишинев продлил контракт с "Газпромом" на пять лет при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в следующем году. Вице-премьер Спыну подписал протокол о переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, в котором от лица властей республики обязался выполнять ряд условий, в том числе вовремя погашать платежи и созвать межправительственную комиссию.

Спустя месяц Спыну заявил, что глава "Молдовагаза" Вадим Чебан обратился к властям с просьбой о займе для оплаты газа по договору с российской компанией. По его словам, трудности появились из-за того, что в октябре газ закупали по цене 790 долларов за тысячу кубометров, несмотря на то что в тариф была заложена цена в размере 148 долларов.

Спустя три дня Молдавия погасила задолженность перед "Газпромом" в 74 миллиона долларов за газ, потребленный в октябре и первой половине ноября.