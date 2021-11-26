Молдавия выплатила долг "Газпрому"

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Молдавия погасила задолженность перед "Газпромом" в 74 миллиона долларов за газ, поставленный этой осенью, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что АО "Молдовагаз" перечислило оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября.

Накануне парламент Молдавии по просьбе правительства в срочном порядке одобрил поправки бюджета на 2021 год для выделения денег. Позже президент республики Майя Санду подписала соответствующий указ.

Ранее сообщалось, что "Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит платеж, приходящийся на 22 ноября.

Представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что при заключении контракта "Газпром" учитывал сложное финансовое положение Молдавии и руководствовался стремлением сохранить возможность выплаты долгов республикой.

