Президент Молдавии подписала закон о выделении средств на погашение долга "Газпрому"

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Президент Молдавии Майя Санду подписала принятый парламентом закон о выделении 75 миллионов долларов для погашения задолженности перед "Газпромом". Об этом пресс-секретарь главы государства Сорина Штефырцэ заявила ТАСС.

Соответствующий документ опубликуют в пятницу. После этого он вступит в силу и появится возможность погасить текущую задолженность.

Ранее сообщалось, что "Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию через 48 часов, если не получит платеж, приходящийся на 22 ноября.

Представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что при заключении контракта "Газпром" учитывал сложное финансовое положение Молдавии и руководствовался стремлением сохранить возможность выплаты долгов республикой.

Позже стало известно, что правительство Молдавии выделит средства "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому". Однако в российской компании заявили, что не получали средств.

