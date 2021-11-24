"Газпром" не получил платеж за газ от Молдавии

Фото: Москва 24/Михаил Колобаев
Молдавия все еще не оплатила поставки топлива "Газпрому", сообщает РИА Новости.
В компании рассказали, что 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает 24 ноября.
Власти Молдавии с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики. Контракт удалось продлить 29 октября – на пять лет – при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году.
Ранее сообщалось, что "Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию через 48 часов, если не получит платеж, приходящийся на 22 ноября.
Представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что при заключении контракта "Газпром" учитывал сложное финансовое положение Молдавии и руководствовался стремлением сохранить возможность выплаты долгов республикой.
Позже стало известно, что правительство Молдавии выделит средства "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому".
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