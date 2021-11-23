Правительство Молдавии выделит средства для оплаты долга "Газпрому"

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Правительство Молдавии выделит средства "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому". Об этом заявил вице-премьер и министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.
Ожидается, что решение будет одобрено парламентом Молдавии в финальном чтении в четверг.
"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено 1,7 миллиарда леев, из них 1,4 миллиарда будет выделено "Молдовагазу", – цитирует Спына РИА Новости.
Он добавил, что о своих действиях правительство расскажет российской компании в письме. Кишиневу нужно больше времени, чтобы деньги перевели в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что "Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию через 48 часов, если не получит платеж, приходящийся на 22 ноября.
Представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что при заключении контракта "Газпром" учитывал сложное финансовое положение Молдавии и руководствовался стремлением сохранить возможность выплаты долгов республикой.
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