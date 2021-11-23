Вице-премьер Молдавии прокомментировал ситуацию с долгом "Газпрому"

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Молдавско-российская энергетическая компания "Молдовагаз" на данный момент ищет способы выплатить долг "Газпрому", сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в своем аккаунте в Facebook.

Условием "Газпрома" для продления контракта на поставки топлива была стопроцентная оплата полученных объемов. В связи с этим глава "Молдовагаза" Вадим Чебан обратился к властям с просьбой о займе для оплаты газа по договору с российской компанией.

"На данный момент долг превышает 74,2 миллиона долларов. Пока "Молдовагаз" не нашла коммерческого решения для погашения этого долга", – отметил вице-премьер.

По его словам, трудности появились из-за того, что в октябре газ закупали по цене 790 долларов за тысячу кубометров, несмотря на то что в тариф была заложена цена в размере 148 долларов.

В настоящее время власти поддерживают связь с "Молдовагазом", чтобы найти выход из произошедшей ситуации.

Ранее сообщалось, что "Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию через 48 часов, если не получит платеж, приходящийся на 22 ноября.

Представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что при заключении контракта "Газпром" учитывал сложное финансовое положение Молдавии и руководствовался стремлением сохранить возможность выплаты долгов республикой.