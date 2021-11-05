Пушков оценил заявления властей Молдавии по газовому контракту с РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления властей Молдавии о газовом контракте с Россией. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Ранее президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку в период газового кризиса.
Пушков выразил мнение, что власти Молдавии остаются недовольны любыми действиями РФ. В частности, заключение контракта по газу на приемлемых для Кишинева условиях было негативно воспринято молдавскими властями.
"За это <...> президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за "помощь" США, откуда не поступило ни кубометра газа", – отметил Пушков.
Он также оценил заявление главы польского нефтегазового концерна PGNiG Павла Маевского, который посчитал газовый кризис в Молдавии предупреждением для Европы о рисках зависимости от "Газпрома". Пушков отметил, что Кишинев сам решил закупать газ именно в РФ.
"Выбрал из-за приемлемой цены и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда злобствует, да еще и просит "Газпром" снизить цену на газ – дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите", – заключил Пушков.
Ранее стало известно, что Молдавия и "Газпром" продлили контракт о поставках газа в республику на пять лет. Начало поставок запланировано на 1 ноября. Также стороны договорились провести аудит исторического долга энергетической компании республики.
В середине октября в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из России в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.
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